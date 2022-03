Het koophuis van Marjan is een subtropisch paradijs, inclusief palmbomen en binnentuin

Dit is waarom er sinds vandaag tentjes staan in de polder van Rijnenburg (en nee, het is geen camping)

Wie denkt dat er een nieuwe camping staat in de polder van Rijnenburg heeft het mis. De tentjes die sinds vanmiddag in het gras staan behoren niet tot een kampeerplek, maar werden opgezet door de Jonge Democoraten Utrecht. Met deze actie willen zij aandacht vragen voor de woningnood in Utrecht.

17:15