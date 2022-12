Het mysterie van de verdwenen kliko’s in Zeist ontrafeld: ‘Heel vervelend voor die mensen’

We kunnen weer! IJsclub Doorn heeft het bijna voor elkaar (als het tenminste ’n paar graden blijft vriezen)

Als het de komende dagen blijft vriezen, kan de ijsbaan in Doorn weer open. De ijsmeesters hopen op maandagochtend, maar vermoedelijk kan het pas dinsdag. Jarenlang was de IJsclub Doorn de eerste met een ijsvloer in Nederland, al gaat die eer tegenwoordig meestal naar Winterswijk.

11 december