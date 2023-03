Het overlijden van Corrie (1931 - 2022) is voor velen onwerkelijk, zelfs buurkater Flip kreeg een rouwkaart

Met video Paar uur na eerste ontplof­fing in IJssel­stein gaat er nóg een bom af in de buurt: ‘Zoiets verwacht je niet’

Na een eerdere ontploffing maandagmiddag klinkt er ‘s avonds opnieuw een luide knal in een IJsselsteinse woonwijk. Ditmaal is een huis op de Italiëlaan getroffen. De politie onderzoekt waarom juist deze woningen doelwit zijn. Willekeur of een gerichte actie?