Het roer gaat nu echt om in politiek De Bilt: oppositie én burgers krijgen ook wat te vertellen

Verziekte cultuur verbeteren

Het akkoord bevat een aantal harde afspraken over belangrijke thema's zoals energietransitie en woningbouw , maar daarnaast is er ruimte voor de oppositiepartijen: VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en Forza De Bilt.

,,We maken als coalitie in dit akkoord heldere afspraken, maar laten overige zaken vrij zodat in de raad wisselende meerderheden kunnen worden gezocht. We zoeken naar gedeelde waarden en investeren in onderlinge relaties”, aldus het nieuwe college in een gezamenlijk statement.