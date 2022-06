Het ruige begin van de Utrechtse kermis: ‘Walgelijk de jongens en meiden, dronken, schor schreeuwend’

Geen weg door het Leijense Bos in Bilthoven, maar zijn windmolens daar straks welkom?

Komt er een einde aan de steeds terugkerende discussie over een randweg dwars door het Leijense Bos in Bilthoven? Daar lijkt het op nu de nieuwe coalitie van De Bilt aanstuurt op verkoop van het bos aan Utrechts Landschap. Harde voorwaarde is dat het bos een bos blijft. Maar zijn windmolens straks welkom in het Leijense Bos?

8 juni