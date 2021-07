Het verdriet was groot toen de bakfiets voor Rosa (2) werd gejat, nu krijgt het verhaal toch een happy end

Column Gelukkig gaat de sletterige zomer aan Utrecht voorbij, we hebben het al moeilijk genoeg

8:44 In New York maken jonge vrijgezellen zich handenwrijvend op voor wat slutty summer - sletterige zomer - wordt genoemd. Na maanden van lockdowns, quarantaines, gezichtsmaskers en contactbelemmeringen is de vaccinatiegraad in De Grote Appel nu van dien aard dat er een lange, hete zomer in het vooruitzicht ligt.