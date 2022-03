Het verhaal van een honderdjarig huis: ‘Het is 1922 als de laatste steen aan mij, het huis, wordt gelegd’

Het is 1922 als de laatste steen aan Dorpsstraat nummer 62 en 63 aan mij, het huis wordt gelegd. Het is een goede tijd; de Eerste Wereldoorlog is achter de kiezen, er is een moment aangebroken van economisch herstel en optimisme. Twee families nemen hun intrek, in de linker woning dat van Willem Kragten; die een bodebedrijf met paard en wagen heeft.