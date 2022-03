Het verkeerde pad op in Nieuwegein? Dan kan je zomaar een brief van de burgemeester krijgen

Nieuwegein haalt ‘overweldi­gend’ hoog bedrag op voor Oekraïne: ‘Iedereen was heel vrijgevend’

Supermarktbezoekers in Nieuwegein hebben het afgelopen weekend extra boodschappen gedaan om te doneren aan het goede doel. Daarmee heeft de actie ‘Nieuwegein helpt Oekraïne’ in totaal voor 55,5 duizend euro aan goederen naar het Rode Kruis in Polen verstuurd.

