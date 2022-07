Het was even slikken, maar Mette zet haar ouderlijk huis in Veenendaal te koop: ‘Zo'n prachtige plek’

Mette Westendorp is opgegroeid in de woning aan het Verdipad in Veenendaal. ,,Ik woon hier vanaf mijn 8ste. Ik heb hier een hele fijne jeugd gehad. Het is lekker rustig. Er is veel groen. Het is een jonge wijk. Nu nog steeds. Er zijn veel speeltuintjes in de buurt. Er is een dierenparkje. De basisschool en middelbare school zijn in de buurt. Ik had altijd veel leeftijdsgenootjes in de wijk. Kinderen liepen in en uit. Je kunt overal zelf naar toe.”