Het weer wordt warmer in Utrecht

Hoe de tempera­tuur van water uit riool of kanaal huizen door de hele regio Utrecht gaat verwarmen

Een lekker warm huis dankzij douchewater uit de rioolwaterzuivering of uit kanaal of rivier? In Utrecht, De Bilt en Driebergen wordt er concreet aan gewerkt. Maar ook elders in de regio wordt met belangstelling gekeken naar het Amsterdam Rijnkanaal of de Lek voor de verwarming, dankzij aquathermie.