Heuvelrug politiek veroordeelt agressie Rusland fel: ‘Bewijst dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is’

De acht lijsttrekkers van de politieke partijen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben in een gezamenlijke verklaring de aanval van Rusland op Oekraïne fel veroordeeld. Ze betuigen hun medeleven met de mensen in het door oorlog getroffen land. Ze roepen inwoners op het land te steunen en hulp te bieden.

De politieke partijen hebben besloten de campagne niet stil te leggen vanwege de Russische inval. ,,De invasie van Oekraïne bewijst dat democratie en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Het is een groot goed dat we moeten koesteren. Juist daarom kiezen we ervoor om de democratie doorgang te geven en zullen we campagnevoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week.”

De lijsttrekkers verwijten de Russen brute machtspolitiek en maken zich grote zorgen. Ze zijn trots op de inwoners die al zijn gestart met acties. De gemeenteraad vindt dat de gemeente een actieve rol in de hulpverlening moet spelen, met name in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. ,,Geweld heeft Europa opnieuw in de greep. Het is nauwelijks te bevatten dat dit zo dicht bij huis gebeurt. Alle politieke partijen op de Utrechtse Heuvelrug keuren eensgezind deze agressieve actie van de Russische regering ten zeerste af.”

Meer dan een miljoen Oekraïners zijn op de vlucht voor oorlog en geweld en hebben dringend hulp nodig. De acht partijen: ,,Samen maken we een spreekwoordelijke vuist tegen dictaturen en strijden we voor onze vrijheid en vrede. Voor onze democratie, maar in gedachten zijn we bij Oekraïne.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.