Hier in Utrecht komt een nieuwe middelbare school met plaats voor duizend leerlingen

Na 46 jaar zoekt authentie­ke Rietveldwo­ning een nieuwe lichting bewoners: ‘Fantas­tisch uitzicht’

‘Veel licht, een uniek karakter en de Kromme Rijn als achtertuin.’ Het zijn lovende woorden waarmee ex-bewoner Paul Heere het huis van zijn ouders aan de Breitnerlaan in Utrecht beschrijft. Na 46 jaar is het huis klaar voor een nieuwe generatie. Afgelopen zaterdag ging het in de verkoop en nam hij afscheid op de dag dat zijn vader werd begraven. Drie vragen aan de Utrechter over het karakteristieke Rietveldhuis.

5 april