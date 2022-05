Hier laat Culemborg vanaf 7 juni Oekraïners even op adem komen: ‘Bieden vluchtelingen een veilig thuis’

Sporthal Interweij in Culemborg gaat zeker een half jaar dienst doen als ontvangstlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het is de bedoeling dat zij hier niet langer dan een dag of enkele dagen blijven en dan doorstromen naar een ander opvangadres waar ze langer terecht kunnen.

De gemeente Culemborg komt hiermee tegemoet aan een oproep van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Die was op zoek naar een geschikte ontvangstlocatie van waaruit de opvang kan worden geregeld voor de gehele veiligheidsregio. De sporthal aan de Sportlaan wordt half juni hiervoor in gebruik genomen. Bij ontvangst worden Oekraïners geregistreerd, zodat er direct een plek kan worden gezocht in een van de opvanglocaties in de regio.

Quote Culemborg wil een veilig thuis bieden aan vluchtelin­gen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld Burgemeester Gerdo van Grootheest

Vanaf 7 juni wordt de sporthal geschikt gemaakt voor opvang. Deze wordt, gelet op de korte duur van opvang, sober ingericht. ,,Het is moeilijk te voorspellen hoeveel en of er vluchtelingen dagelijks aankomen. De ontwikkelingen in Oekraïne en het opvangbeleid in de buurlanden zijn hierbij van invloed. Het vraagt daarom enige flexibiliteit van alle partijen die hierbij betrokken zijn’’, laat de gemeente Culemborg weten.

,,Met deze ontvangstlocatie bieden we Oekraïners een plek waar ze op adem kunnen komen en waar ze in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Er is begeleiding en beveiliging aanwezig.’’

Inloopavond

De gemeente gaat in gesprek met de huidige gebruikers over mogelijke alternatieven voor het komende half jaar. Omwonenden die uitkijken op de sporthal zijn uitgenodigd voor een inloopavond. Culemborg biedt naast opvang voor Oekraïners ook huisvesting voor statushouders. De gemeente is in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over nog andere mogelijkheden om hulp te bieden aan meer vluchtelingen.

,,Culemborg wil een veilig thuis bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. In samenwerking met inwoners, welzijnsinstanties, vrijwilligers en andere organisaties maken we deze opvang en begeleiding van vluchtelingen in onze gemeente mogelijk. Een veilige en gastvrije stad bieden we met elkaar’’, laat burgemeester Gerdo van Grootheest weten in een verklaring.

