Hier ligt straks het grootste (bijna 600 meter lange) regenboogfietspad ter wereld: ‘Já, heláás is dat nodig’

Op maandagochtend, wanneer de verfspuiters nét zijn begonnen aan de reusachtige vlag, is er slechts een meterslange, groene strook te zien die zich een weg baant over de campus. Over een paar dagen zal de volledige regenboogvlag te zien zijn op het fietspad, en die bestaat in dit geval uit méér dan de primaire kleuren. ,,Er komen een rode, oranje, gele, groene, blauwe, paarse, zwarte én bruine strook. En daarnaast, aan het einde van de vlag, een driehoek met zwart, bruin, lichtroze en blauw. In de Tweede Wereldoorlog kregen homomannen een driehoekje op zich gespeld, dat herdenken we ook in de vlag.” (de zogeheten ‘progress flag’, red.)