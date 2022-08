Hier zat ooit een succesvolle automatiseerder, binnenkort kun je er sierbestrating kopen

Wie het terrein aan de Costerweg in Culemborg passeert kan zich amper voorstellen dat daar ooit een van de meest succesvolle kantoorautomatiseerders huisde. Want succesvol was het in 1951 bij het Amerikaanse Boston opgerichte Wang zeker.

Genoemd naar zijn oprichter, An Wang, begon het bedrijf met elektronische rekenmachines om in de jaren 70 en 80 furore te maken met tekstverwerkers en minicomputers.

Topmodel

De ‘2200’ was een topmodel en stuwde de omzet omhoog. Op gegeven moment werkten er wereldwijd 30 duizend mensen. Wang Nederland begon in 1970 en verhuisde in 1981 naar Culemborg waar Prins Bernhard een 6000 m2 groot kantorencomplex opende.

Quote Wang was een goede werkgever en betrokken bij de stad, die jaarlijks op een grote vuurwerk­show werd getrak­teerd

Amper twee jaar later werd er nog eens zoveel werkruimte bijgebouwd. Wang was een goede werkgever en betrokken bij de stad, die jaarlijks op een grote vuurwerkshow werd getrakteerd, verzorgd door de vermaarde firma Koolen.

Antikraak

Toen dat vuurwerkbedrijf begin 1991 door een explosie werd verwoest, was bij Wang de glans er al af. In 1993 stond het kantoorpand te koop en uiteindelijk kwam het in bezit van een investeerder. Sindsdien werd het antikraak gebruikt tot enkele maanden geleden Slimbestraten het kon kopen.

Dit bedrijf in onder meer sierbestrating is nu nog gevestigd bij het station. Aangezien de gemeente Culemborg daar woningen wil bouwen, moest Slimbestraten nadenken over de toekomst.

Die heeft het bedrijf gevonden op het Wang-terrein. Het bouwpuin wordt gebruikt om de ondergrond te versterken, waarna een bedrijfsbouw verrijst met, volgens een woordvoerder, een ‘experience center’ dat in Nederland zijn gelijke niet kent.