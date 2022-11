Hierom mag je straks geen gif meer strooien om van ratten en muizen af te komen (en dit zijn alternatieven)

Gif strooien in de tuin of in huis: met een verbod in aantocht moeten Utrechters op zoek naar alternatieven om van ratten en muizen af te komen. En dat terwijl de plaagdieren steeds verder lijken op te rukken in sommige delen van de stad.

Wat is het probleem in Utrecht?

Ratten die onder het Bollendak rennen, tunnels graven onder stoepen en in oudere delen van de stad bij veel mensen thuis leven. Inwoners, bedrijven en ondernemers: niemand wil ratten of muizen in zijn huis, vandaar dat gif nog steeds regelmatig wordt ingezet als oplossing voor dit probleem.

Gif is geen oplossing meer. Hoe zit dat?

Vanaf 2023 komt er voor particulieren een verbod op het gebruik ervan, omdat het middel grote nadelen heeft. ,,Muizen- en rattengiffen worden als dieronvriendelijk beschouwd, omdat het plaagdier langzaam inwendig doodbloedt’’’, vertelt Aron Kuiper, bioloog en adviseur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wil met deze nieuwe maatregelen de natuur beschermen en extra nadruk leggen op preventieve maatregelen om overlast van muizen en ratten te voorkomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gaten in het huis dichten, voedsel beter afschermen en het gebruik van klemmen.

Quote De toename kan komen doordat we vaker thuiswer­ken en er maatschap­pe­lijk meer aandacht is voor plaagdie­ren in en rond het huis Marloes van Doorn, Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven

Welke andere opties zijn er?

De gemeente Utrecht begon in 2020 de campagne ‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’. Met lokkasten, rattenhotels, voerverboden voor vogels, ondergrondse containers en het dichten van gaten en kieren in woningen probeerde de gemeente de rattenpopulatie onder controle te krijgen. De ratten verdwenen echter niet en bleven op verschillende plekken in Utrecht en de regio voor problemen zorgen.

Deze overlast zou zomaar terug kunnen keren, want het probleem lijkt volgens Marloes van Doorn, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB), steeds erger te worden. Zo ziet Van Doorn een groei in het aantal rattenmeldingen. ,,De toename kan komen doordat we vaker thuiswerken en er maatschappelijk meer aandacht is voor plaagdieren in en rond het huis.’’

Quote Je kunt wel rattenklem­men neerzetten, maar als de situatie ernstig is, dan moet je wel gif gebruiken Anti Pest Control

Met meer rattenmeldingen zal er vaker gif ingezet moeten worden. Als particulieren dit niet meer kunnen kopen, dan zijn er volgens Anti Pest Control, een verdelgingsbedrijf dat onder andere werkzaam is in Utrecht, verschillende opties. Bijvoorbeeld het zetten van rattenklemmen. Toch moet ook dit bedrijf soms zijn toevlucht zoeken tot gif. ,,Je kunt wel rattenklemmen neerzetten, maar als de situatie ernstig is, dan moet je wel gif gebruiken. Anders kom je er echt niet van af’’, zegt een woordvoerder.

Wat moet je doen als je nog een doosje gif hebt staan?

Wie nog een doosje gif heeft staan, hoeft zich geen zorgen te maken. Volgens de NVPB is het namelijk nog niet duidelijk wie het verbod vanaf januari handhaaft. Zoals het er nu uitziet, moeten verkopers van gif zelf controleren of de klant het mag kopen.

,,Dit zou ervoor kunnen zorgen dat een webwinkel zoals bol.com moet vragen naar een certificaat als je het gif online wil bestellen’’, vertelt van Doorn. De overheid kan hierover volgens de NVPB nog met diverse brancheorganisaties in gesprek gedurende de overgangsperiode in 2023.

