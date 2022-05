Hij betaalde haar treinkaartje en zou haar hebben verkracht: maar rechtbank acht verkrachting niet bewezen

Ik zei nog zo... Jongeren nemen frisse duik in Kromme Rijn

Tieners in Wijk bij Duurstede kunnen niet wachten tot het water van de Kromme Rijn echt op temperatuur is om heerlijk in te zwemmen. Terwijl het kwik woensdagmiddag tot boven de 20 graden steeg, namen ze bij de brug over de Langbroekseweg een duik in het water.

11 mei