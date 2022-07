Hij is 88 jaar, maar fietsfanaat Harry racet nog regelmatig op fiets van Tourwinnaar Lapize (uit 1916!)

Nu de Tour de France weer verreden wordt, leeft Harry Dijk (88) uit Vianen helemaal op. Het is de ronde die het meest tot de verbeelding spreekt, vindt hij. Dat komt volgens hem omdat Nederlanders er vaak goed presteren, gek genoeg vooral tijdens klimritten. Harry Dijk was zelf ook een begenadigd klimmer: ,,Ik ben ooit vijfde geworden tijdens de NK wielrennen. Dat was in Limburg. Altijd als de NK in Limburg werd gehouden eindigde ik hoog. Klimmen kon ik goed.’’