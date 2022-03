Hij laat zich nooit zien, maar er is een bever actief in Utrecht en dat is zeldzaam: ‘Zelf glijbaan gemaakt’

Vijf FC Utrecht-supporters opgepakt vanwege openlijke geweldple­ging bij wedstrijd tegen Vitesse

Vijf supporters van FC Utrecht zijn door de politie aangehouden in een onderzoek naar ongeregeldheden rond de wedstrijd tegen Vitesse in het Gelredome afgelopen november. De schade die hierbij werd veroorzaakt liep in de tienduizenden euro’s.

30 maart