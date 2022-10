Hij leert Nederlands in Houten, maar ook dan is de oorlog in Oekraïne nooit ver weg voor Arten (9)

Update Brand op 17de verdieping aan Stations­straat in Utrecht geblust

De brandweer is vanochtend druk geweest met een keukenbrand op de 17de verdieping van een woongebouw aan de Stationsstraat in Utrecht. Om de brandweer de ruimte te geven was de Catharijnesingel in beide richtingen afgesloten. De brand was rond 11.25 uur geblust.

7 oktober