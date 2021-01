‘Historisch moment’: Guido Weijers speelt volgende maand testvoorstelling voor 500 bezoekers in Beatrix Theater

vraag en antwoord Wanneer krijg ik mijn coronaprik? Dit moet je weten over het coronavac­cin in de regio Utrecht

26 januari Wanneer krijg ik mijn prik? Het vaccinatieschema in Nederland is grillig, nu het wederom vertraagd is door een leveringsprobleem bij het AstraZenecavaccin. Ondertussen gaat het prikken wel door, dinsdag krijgt een 97-jarige vrouw uit Amersfoort als eerste 90-plusser in de regio een coronavaccin. Wat weten we nu over het vaccin in de regio Utrecht?