Hockeyclub Harderwijk geschokt door dodelijk ongeval in Utrecht van 18-jarige speelster Anna

Spelletjes­fa­na­ten verzamelen zich in Utrecht, op jacht naar nieuwste spellen: ‘Word hier hebberig van’

Ontelbare bordspellen, splinternieuwe kaartspellen, gave 3D-brillen en natuurlijk het oude vertrouwde bouwspeelgoed (in een nieuw jasje): de Spellen Spektakelbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs is dit weekend een walhalla voor de liefhebbers. Drie bezoekers over hun favorieten: ,,Ik mag van mezelf geen spellen meer kopen, want het past niet meer in de kast.”

7 november