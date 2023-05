Hockeysters SCHC missen landstitel na anticlimax in shoot-outs: ‘De emoties komen nog wel weer terug’

Utrechtse kunstenaar Paul Klemann exposeert ‘droom-schilderij­en’ in Centraal Museum

Het schilderij van de Domtoren die weer wil vastgroeien aan de Domkerk is één van de meer bekende werken van Utrechter Paul Klemann. ‘Ik droom nog steeds van Utrecht’ is de titel van een zaterdag geopende expositie van zijn werk in het Centraal Museum.