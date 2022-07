Hoe bestrijd jij de hitte? Deel je tip met ons! (en de lezer)

Mees (27) is al acht jaar op zoek naar een ligplaats in of rondom Utrecht: ‘Ik droom van een eigen boot’

Wie een ligplaats voor zijn of haar boot in de Utrechtse wateren zoekt, heeft een lange adem nodig. Mees Goosen (27) is al acht jaar op zoek, en hij is zeker geen uitzondering. ,,Ik droom al mijn hele leven van een bootje, maar je kunt niet eens op een wachtlijst komen.”

12:30