Hoe blokkeer je de A12? Klimaatactivisten krijgen lesje rebelleren

Met video Toeslagen­slacht­of­fers voeren actie in teken van de vrouw: ‘70 procent is alleen­staan­de moeder’

Twintig moeders die slachtoffer werden van de toeslagenaffaire vertellen vandaag hun verhaal voor de deur van de Belastingdienst in Utrecht. Het gekozen moment, Internationale Vrouwendag, is allesbehalve toeval: ,,Ruim 80 procent van de mensen die ten onrechte werden verdacht van fraude is vrouw.”