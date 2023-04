Hoe chirurg operatierobot creatief gebruikt en dat nu aan rest van wereld leert: ‘Geen groot litteken op buik’

Automobi­list verliest macht over het stuur en knalt tegen verkeers­licht in Zeist

Op de kruising tussen de Zandbergenlaan en de Boulevard in Zeist is donderdagochtend een automobilist hard op een verkeerslicht gebotst. De bestuurder is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat hij mogelijk onwel is geworden en daardoor de macht over het stuur verloor.