Hoe CNN onze stad in beeld bracht? ‘Mayor Dieksma’ op de fiets in UtreGGGGt

COLUMN Een tientje tegen de eenzaam­heid, hij had het er voor over

Een kwartje voor je gedachten, zegt een man op een bankje terwijl ik met Leo langs sjok. ,,Ik dacht aan de zon, dat-ie al zo laag hangt maar nog zo warm is.” Ik lieg, ik dacht aan de stresswaardig hoge bergen werk die ik nog moest verzetten, maar over de zon praten maakt me, hoe oppervlakkig ook, rustig. Wat er ook gebeurt: er is altijd nog zoiets als een praatje over het weer.

21 oktober