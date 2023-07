Hoe de telefoon ervoor zorgde dat torenwachter Johannes van den Berg werd ontslagen

utrecht in 1935 De razendsnel­le opkomst én aftocht van de auto in het centrum van Utrecht

In 1935 maakte de Utrechtse fotograaf F.F. van der Werf een intrigerende foto van een ongeluk op de Oudegracht waarbij twee auto’s betrokken waren. Best bijzonder, want in de stad reden op dat moment hooguit een paar honderd auto’s. De eerste? Die werd gesignaleerd in mei 1896.