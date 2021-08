Hoe de Utrechtse bezorg-Batman dakloos op straat belandde: ‘Ik word gék van de stress’

Artjoms Michailovs (26) heet de man die schuil gaat achter de ‘Utrechtse batman’. Of beter gezegd: de Letse, want Artjoms komt uit Riga. Vier jaar geleden streek hij neer in Nederland. En werkte hij achtereenvolgens in Rotterdam, Uden, Veghel en Eindhoven alvorens Utrecht zijn stek werd. Maandenlang sliep hij in hotels, maar sinds kort is bos Amelisweerd de plek waar hij in slaap valt en weer wakker wordt.