Hoe de Utrechtse wielrenner ‘Mies’ Stolker na een valpartij in de Tour een tijd vermist was

Even was er lichte paniek in de Utrechtse wielerwereld, half juli 1956: wielrenner en Tourdebutant Michel Stolker was zoek, aldus het Utrechtsch Nieuwsblad van 17 juli 1956. Nadat Stolker zaterdag finishplaats Bordeaux had verlaten en het grote Tour-avontuur van hem tot het verleden behoorde, reisde hij per trein naar Parijs en kon hij ‘menselijkerwijs gesproken zaterdagnacht of zondagmorgen in de Domstad zijn’, aldus de krant.