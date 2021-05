Hoe de vier snoezige ooievaarsjonkies in IJsselstein allemaal het loodje legden

Flexwerken het ‘nieuwe normaal’? Dat is in Culemborg al járen het geval

20 mei Flexwerken is het nieuwe normaal en in Culemborg hebben ze dat al langer door. De stationsomgeving is populair, want na de vroegere Gelderland meubelfabriek pal naast het station is nu ook het even verderop gelegen vakbondskantoor De Unie het domein voor de flexwerker. De keus is simpel: wordt het clean en zakelijk of historisch en industrieel?