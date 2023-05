Hoe de vrijheidsmuziek op 7 mei 1945 nog één keer wreed werd verstoord in Utrecht

huis te koop Tante Corrie woonde 70 jaar in dit karakteris­tie­ke huis, nu staat het te koop: ‘Ze zwaaide altijd naar iedereen’

In IJsselstein staat het witte huis Renata met de kenmerkende bruine luiken te koop. Dirk van den Akker heeft de verkoop van dit huis op zich genomen namens zijn tante Corrie Peek-Van Dam. Zij overleed eind januari van dit jaar op 97-jarige leeftijd en had zeventig jaar in dit huis gewoond.