Hoe deze traumachirurg de Utrechtse tramaanslag ervoer: ‘Die dag komt het dichtst bij oorlog’

Tramaanslag

„Marijn, meekomen. Schietpartij in Utrecht.” Het is maandag 18 maart 2019, even na 11.00 uur. Marijn wil net achter zijn computer gaan zitten als collega Mirjam de Jong komt aangesneld en hem een tik op zijn schouders geeft. Op de spoedeisende hulp is zojuist de eerste ambulance binnengekomen met daarin een persoon die in de tram van Nieuwegein naar Utrecht in een kogelregen terechtkwam.



Mirjam hoort dat de volgende ambulance met het tweede slachtoffer onderweg is en dat er meer slachtoffers hun kant op zullen komen. Onduidelijk is hoeveel. Terwijl patiënt één naar de ok wordt gereden, maakt collega Mirjam een stevige keuze: ‘Het calamiteitenhospitaal gaat nu open’. Bij meer dan vijf slachtoffers mag die call voor het openen van het calamiteitenhospitaal gegeven worden. En dat is er nogal een: het hele ziekenhuis zal gaan afschalen. De brandweer arriveert, extra beveiliging wordt ingeroepen, bedden worden klaargezet. Het beleid is dat het calamiteitenhospitaal binnen dertig minuten gereed moet zijn; het lukte Mirjam in twaalf minuten.