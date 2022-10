Hoe duurzaam was de start van Ronde van Spanje? Partij voor de Dieren en Utrecht komen er niet uit

De boten tijdens de ploegenpresentatie in de Singel voeren elektrisch, van dieselaggregaten maakte de organisatie geen gebruik en bezoekers werden opgeroepen niet met de auto te komen. De start van de wielerwedstrijd Vuelta in Utrecht verliep zo duurzaam mogelijk.

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op kritische vragen van de Partij voor de Dieren. De partij hekelde het startweekeinde van de Vuelta in augustus onlangs als een ‘vervuilend massaevenement’. Volgens het college bleef het niet bij een groene reclamekaravaan waarbij niets in het publiek werd gegooid. ,,Duurzaamheid was een van de hoofdthema’s van de Vuelta start.’’

Toch verliep niet alles even duurzaam tijdens het drukbezocht wielerweekeinde, erkent het college. Zo was het Ledig Erf na afloop van de festiviteiten op het zogenoemde horecaplein een zee aan plastic. ,,We betreuren het dat rond dat evenement een beeld ontstaan is dat tegenstrijdig is met onze duurzaamheidsdoelstellingen.’’

De Partij voor de Dieren uitte ook kritiek op het feit dat volgens hen na de drie etappes in Nederland ‘iedereen met het vliegtuig naar Spanje is gereisd’. Volgens het college betrof het vooral de renners, een deel van hun begeleiding en medewerkers van de Vuelta-organisatie. ,,Voor hen geldt daarbij dat voor hun reis de CO2-uitstoot is gecompenseerd.’’ Dat er bij een internationaal wielerevenement moet worden gevolgen is ‘helaas onontkoombaar’, aldus het college.

Eindafrekening

De start van de wielerronde kostte de gemeente 2,35 miljoen euro. De Partij voor de Dieren wilde de verzekering dat het hierbij blijft. Het college zegt dat nog niet te weten. De eindafrekening van het wielerevenement wordt beging volgend jaar verwacht. Na afloop van de start van de Tour de France in 2015 moest Utrecht nog een keer de portemonnee trekken en 584.000 extra bijdragen.

