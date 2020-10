Hoe een avondje stappen voor Kevin veranderde in een nachtmerrie: ‘Ik ben die avond niet alleen van mijn spullen beroofd’

Ook Hof spreekt Amsterdam­mers vrij van betrokken­heid bij liquidatie De Meern

8:43 Ook het Gerechtshof in Arnhem heeft twee Amsterdammers vrijgesproken van betrokkenheid bij de liquidatie van Aziz Anzi. De 37-jarige drugsdealer werd in september 2015 met veertien kogels doorzeefd op de carpoolplaats bij een wegrestaurant in De Meern.