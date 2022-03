Hoe een verkiezingsdebat in Lopik uitmondt in praktische hulp aan vluchtelingen

Er is plek voor dertig personen. Ook elders in de gemeente hebben inwoners ruimte beschikbaar gesteld. ,,In totaal kunnen we nu vijftig tot zestig mensen onderdak bieden’’, zegt Ruud Borst van het gelijknamige transportbedrijf, één van de initiatiefnemers en contactpersoon.

Donderdagavond 17 maart is er om 20.00 uur een inloopavond in het dorpshuis in Benschop, waar inwoners bijgepraat worden en vragen kunnen stellen.

Praktische zaken

Het kwam goed uit dat Lopikse ondernemers vrijdagavond bijeenkwamen voor een verkiezingsdebat met de lokale lijsttrekkers. Zo konden allerlei praktische zaken meteen aangepakt worden. Er moeten douches, wasmachines, koelkasten en kookplaten komen, ruimten worden afgezet met schotten, sloten gemaakt en loodgieterswerk gedaan. Na afloop van het verkiezingsdebat deelde Borst, die zich heeft opgeworpen als coördinator, A4’tjes uit met een opsomming.

,,We moesten iets doen’’, aldus Borst, die benaderd werd door collega-ondernemer Rens de Bruijn vanuit de Lopikse kerken. ,,En we kunnen iets beters aanbieden dan veldbedden in de Jaarbeurs.’’

Kort dag

Hij nam contact op met B en W, die toch al bezig waren iets te organiseren. Dinsdag vertelde burgemeester Laurens de Graaf de gemeenteraad dat het college De Zomergaard als opvanglocatie had aangeboden aan de Veiligheidsregio Utrecht. Woensdag gingen de eerste ondernemers kijken wat er nodig is in het gebouw, donderdagmiddag was er een bijeenkomst voor omwonenden. ,,We realiseren ons dat het kort dag is, maar gezien de omstandigheden is het belangrijk dat we snel schakelen’’, zei burgemeester De Graaf, die met wethouder Gerrit Spelt bewoners uit de buurt bijpraatte.

