Hoe krijgt starter kans op de Utrechtse woningmarkt? Dit zijn oplossingen van de lezers: ‘Hoger bouwen!’

de kwestieMoet Utrecht maatregelen nemen om te zorgen dat ook starters op de woningmarkt een huis kunnen kopen in de stad? En welke maatregelen zijn een oplossing voor dit probleem? Wij vroegen het onze lezers. Want de huizenprijzen dalen dan wel, op de Utrechtse woningmarkt maken starters nog steeds vrijwel geen kans. U zei: ‘Snel bouwen buiten de stad prioriteit geven.’

Een alleenstaande, startende woningzoeker kan, op basis van een gemiddeld jaarsalaris en de hypotheekrente van dit moment, ongeveer 2 ton lenen. Dat betekent dat voor hem of haar 0,3 procent van de Utrechtse koopwoningen betaalbaar is. Landelijk is dat 3 procent. De inschrijftijd voor een kamer van studenten- en jongerenhuisvester SSH Utrecht loopt nóg verder op, tot drie jaar en twee maanden. Je kunt als starter op de woningmarkt dus beter óf een relatie zoeken of verhuizen naar Zeeland: het aantal woningen dat daar te koop staat voor rond de 200.000 euro is een stuk groter.

Ruimte beter benutten

Voor veel lezers is meer en sneller bouwen toch de oplossing voor de Utrechtse woningmarkt. Tips als hoger bouwen dan nu het geval is, of ruimte zoeken in kernen om Utrecht heen zijn veel gemaakte opmerkingen. Sommigen zoeken het eerder in aanvullende maatregelen, zoals efficiënter gebruik van ruimte van bestaande woningen. Zelfs een minimaal aantal bewoners per aantal vierkante meters wordt als oplossing genoemd.

Quote Op veel mooie plekken in de bestaande stad zie ik nieuwbouw van twee tot vier bouwlagen. Dat kan vaak best wat hoger Arnoud Willemsen

Rien van der Meer (geboren Utrechter, wonend in Vleuten): Bij de gemeenteraadsverkiezingen maar eens de programma’s van de politieke partijen goed lezen. We moeten er voor kiezen snel bouwen buiten de stad prioriteit te geven. Dus stem dan op de partij(en) die dat ondersteunen. Al zijn er partijen die nogal eens van mening en plan veranderen, zoals D66. Dus helemaal zeker ben je nooit. Hoe betrouwbaar is de politiek in deze? Dat is de vraag. Bouwen – ook ‘snelbouw of kant en klaar huizen – moet het motto zijn. Doe de rem van allerlei (milieu) bezwaren tijdelijk van dit onderwerp af. Wonen is tenslotte een recht.

Betty Röling (Groenekan): Veel meer op maat bouwen en goedkoper. Voor senioren en alleenstaanden is er te weinig. Ze gaan niet uit hun grote eengezinswoning als er geen alternatief is. Zodra dat alternatief wel is, komt er meer doorstroming. En dus meer aanbod voor gezinnen en starters.

Johan Olthof: Veel mensen wonen alleen in een eengezinswoning en willen kleiner wonen. Probeer bij verkoop te koppelen, ouderen naar een betaalbaar appartement en jongeren in een gezinswoning. Splitsen van woningen is wellicht ook een goede optie, maar dan wel met prijsplafond per vierkante meter.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Sneller bouwen met kant-en-klare materialen, zoals hier bij een woningbouwproject in de Merwedekanaalzone, zou een oplossing kunnen zijn, aldus onze lezers. © Angeliek de Jonge

Jordi de Vries (Utrecht Overvecht): Eén van de grootste problemen in de woningmarkt is dat we veel groter zijn gaan wonen. Misschien kunnen we in een stad als Utrecht een minimumaantal bewoners per vierkante meter invoeren, ook geldend voor koopwoningen die verkocht worden. Dan gaat de prijs van woningen wat omlaag en gaan we weer wat efficiënter wonen. Woningeigenaren, die gebruiken veel ruimte, huurders niet.

Jeroen de Vries (Vleuten): Niemand heeft recht op een huis in Utrecht. Ga in Maarssen, Houten, Nieuwegein of Vianen wonen.

Arnoud Willemsen (Utrecht): Deze stad is zo populair dat je waarschijnlijk gemakkelijk het dubbele aantal mensen kan vinden dat hier graag zou willen wonen. Bij relatieve schaarste zullen we ons dus deels moeten neerleggen. Verder helpt denk ik veel bouwen en de bouwvolumes kunnen soms wel wat groter. Op veel mooie plekken in de bestaande stad zie ik nieuwbouw van twee tot vier bouwlagen. Dat kan best wat hoger. Zo kan je meer mensen een plek bieden.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie via un.reageren@ad.nl, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.