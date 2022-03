Hoe Utrecht binnen no-time een oud casino omtoverde tot een opvang voor asielzoekers (en zo ziet het eruit)

Driemaal is scheeps­recht: drie keer op één dag boete voor zelfde scooter, telkens met andere bestuurder

Drie keer op één dag in aanraking komen met dezelfde scooter: het overkwam de Utrechtse politie gisteren. Agenten hielden een scooterrijder aan nadat hij met te veel drank op achter het stuur zat. Kort daarna zagen zij iemand op dezelfde scooter door het centrum rijden en flink wat overtredingen maken. Even later was het wéér raak...

11:04