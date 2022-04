Hoe verkeersader Westplein een groene oase moet worden (en waarom dat nog wel even duurt)

Video Deze giganti­sche fietsen­stal­ling kostte 30 miljoen - toch zitten er nu flinke scheuren in de vloer

De grootste fietsenstalling ter wereld: hij kostte 30 miljoen euro, staat in Utrecht en werd pas drie jaar terug geopend. Toch kampt de vloer van de stalling nu al met flinke scheuren, waarvan er één ruim twintig meter lang is. Wat blijkt: de voegen in de vloeren werken niet optimaal. De gemeente kijkt of ze de reparatiekosten kan verhalen op de architect.

7 april