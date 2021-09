Hoera! Onze nationale vogel is in westelijk Utrecht aan een opmars bezig

De grutto staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Het aantal broedparen is de laatste decennia hard achteruitgegaan. In 1990 waren er nog 100.000 broedparen, nu zijn dat er minder dan 30.000. Dat in het veenweidegebied van Utrecht-West het aantal grutto’s groeit, is volgens René Faber – veldcoördinator van het agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen (RVV) – te danken aan het langdurig en intensief samenwerken van de agrariërs die collectief aan weidevogelbeheer doen. ,,Omdat we al jarenlang tellingen doen en omdat we goed communiceren met de boeren, weten we precies waar de weidevogels zich ophouden. Daardoor kunnen we heel gericht een optimale biotoop creëren voor de weidevogels.”