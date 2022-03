Hoezo nooit meer Leidsche Rijn? Het is nu júist tijd voor een grootst plan

video Ruiten van snackbar ingegooid, eigenaar Moh verbijs­terd: ‘Sta juist altijd klaar voor de wijk’

Snackbarhouder Jo Moh begrijpt er niks van. Hij heeft nooit ruzie, met niemand. Houdt altijd een oogje in het zeil in de buurt, let op zijn medebewoners. Toch gooide een gemaskerde man onlangs in het holst van de nacht met een steen het raam van zijn cafetaria in. En hij is niet de enige getroffen ondernemer in de buurt. ,,Waarom doet iemand dit?”

18 maart