Hof laat, tot grote verrassing OM, verdachte dodelijke schietpartij Leersum vrij

De 56-jarige Abdellah Bekkali kwam op 25 februari om het leven bij de schietpartij aan de Vredeoordlaan in Leersum . Hij overleed op de oprit van het huis waar de straatgenoot woont met wie hij volgens buurtgenoten al een tijdje een slepend conflict had. De verdachte werd vrijwel meteen na het schietincident gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie is verrast door de vrijlating. Het OM zegt in een verklaring: ,,Tegen onze verwachting in heeft het Hof besloten de 59-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij in Leersum vrij te laten uit voorarrest. Het OM kan niet in beroep tegen deze beslissing. De verdachte heeft wel een contact- en gebiedsverbod.’’ Afgelopen maand verlengde de rechter-commissaris van de Utrechtse rechtbank tweemaal het voorarrest van de verdachte, maar zijn advocaat tekende beroep aan tegen dat besluit. Het Hof gaat daar nu in mee.