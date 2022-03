Hoge benzineprijs ramp voor alleenstaande moeder Lizette (50): ‘Kan ik mijn kinderen nog wel bijstaan?’

De prijzen voor boodschappen, met name brood elektriciteit én benzine gaan door de oorlog in Oekraïne het dak. Voor een gemiddeld gezin is dat al schrikken, laat staan voor iemand die van de bijstand leeft of van een laag inkomen moet rondkomen. Van Beek, een alleenstaande moeder van twee dochters uit Houten, verdient 1990 euro netto per maand. Geen vetpot, zeker niet in deze tijd. En een buffer heeft ze niet.