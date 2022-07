Hoge nood bij het wandelen in de natuur, wat doe je dan? ‘Van mij mag iedereen wildplassen’

De Utrechtse Shamida (35) maakt zich boos. Net als Ilona (32), met wie ze over landgoed Amelisweerd wandelt. Opvallend genoeg niét over het ontbreken van toiletten in de natuur. Maar wel over het ‘gezeur’ hierover. ,,Wat is dat voor modern gelul dat je wilt dat er een toilet is als je gaat wandelen in de natuur? Flikker toch op, wat een onzin.”