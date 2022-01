Hond Shila was kreupel, gedumpt in het bos, gevonden en weer opgelapt: nu is ze klaar voor een nieuw baasje

Bijna de helft van alle huisdieren is te dik: ‘Een blokje kaas is voor je kat een McDonald’s-maal­tijd’

Een stevige labrador, een mollige kat of een zwaarlijvig konijn: ze mogen er misschien ontzettend knuffelbaar uitzien, hun overgewicht is problematisch. Bijna de helft van alle gezelschapsdieren in Nederland is te dik, concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Hoe dat komt? ,,Een blokje kaas is voor je kat een soort McDonald’s-maaltijd.”

26 januari