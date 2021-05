Honderden demonstranten in Utrechtse Kanaalstraat: ‘Bang dat ze stenen door mijn ruit zouden gooien’

Verkracht­te Varid (33) zijn ex-vrien­din of was het een heftige vrijpartij: 'Hij kneep haar keel dicht’

12 mei Was het een uit de hand gelopen vrijpartij tussen twee ex-geliefden of een brute verkrachting die leidde tot een poging tot doodslag? Zeker is dat het in Bilthoven volledig uit de hand liep tijdens de seks, die afgelopen najaar eindigde bij de eerste hulp van het ziekenhuis.