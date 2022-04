Honderden evenementen rond 900 jaar Utrecht en Kensington speelt onder de Dom

Zo is er een optreden van Kensington onder de Domtoren op donderdag 2 juni, volgens burgemeester Sharon Dijksma een ‘hoogtepunt’. Ook Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt mee op het carillon.

Op 2 juni is 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Inwoners die deze dag jarig zijn krijgen een uitnodiging om hun verjaardag te vieren in het centrum van de stad. Voor deze gelegenheid worden lange tafels met taart neergezet in de Zadelstraat en op de Mariaplaats. Alle Utrechtse musea zijn de hele dag gratis te bezoeken, waaronder Het Utrechts Archief dat ook de 900 jaar oude stadsrechten bewaart.