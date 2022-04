Honderden evenementen rond 900 jaar Utrecht en Kensington speelt op de Dom

column Het reis-nerveuze engeltje op de schouder van Marieke wist wel raad met de zaterdag­druk­te op Schiphol

Sinds de uitbraak van Corona lijd ik aan een tamelijk hardnekkige vorm van vakantieboekangst. Ja, dat is een ongekend luxeprobleem. Als gevolg van mijn boekfobie zijn de Belgische Ardennnen de verste plek waar we zijn geweest de afgelopen twee jaar. Nee, dat is niet zielig.

25 april