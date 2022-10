Honderden keren per jaar wordt Ursula ingeschakeld om vermiste honden op te sporen (en zo vaak lukt het)

Waarom lopen honden eigenlijk weg?

,,Een reden waarom honden weglopen is omdat ze hun neus achterna gaan door hun jachtinstinct. Of bijvoorbeeld omdat de hond zeer angstig is en schrikt van vuurwerk of harde knallen. Wat ook gebeurt: als de achterdeur per ongeluk openstaat, dan kunnen ze ook weglopen.’’

Hoe zoekt de groep naar weggelopen honden?

,,Op het moment dat wij een vermissing binnen krijgen, plaatsen we een melding in onze WhatsAppgroep waarin onze vrijwilligers zitten. Zij gaan met de aangeleverde informatie van de eigenaar op locatie naar de hond zoeken. Daarna zetten wij de informatie en foto‘s online op onze Facebookpagina‘s. Als de hond niet meer in beeld is dan zetten we een speurhond, warmtecamera’s en voederplekken in. Zo proberen we het dier te vinden.”

Hoe vaak worden jullie ingeschakeld?

,,In het werkgebied ‘hondenzoekgroep Gelderse vallei’ en ‘Woudenberg en omstreken’ worden we op jaarbasis tussen de vierhonderd en vijfhonderd keer opgeroepen. Waarbij we op dit moment zo’n 98 procent van alle vermiste honden weten terug te vinden.’’

Waarom ben je een hondenzoekgroep begonnen?

,,Vanwege mijn voorliefde voor honden en wat je voor de eigenaren kan betekenen. Mijn man en ik zijn negen jaar geleden begonnen met het zoeken naar honden. Drie jaar terug zijn we ‘voor onszelf’ begonnen omdat we zagen dat de kracht vooral lokaal ligt. De betrokkenheid van de lokale dierenambulance en boswachters helpt ontzettend bij het vinden van honden.’’

Wat kun je zelf het best doen als je je hond kwijtraakt?

,,Als je je hond kwijtraakt dan raden we je aan om dit zo snel mogelijk te melden. Mensen zeggen wel eens dat ze ons niet willen belasten, maar juist voor dit soort situaties bestaan we.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.