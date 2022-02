Hondje Binkie tijdens gierende storm in bos achtergelaten, vastgebonden aan boom

‘Koud, nat, bang...’ was Binkie, toen mensen van de Dieremabulance Gelderse Vallei vrijdagmiddag het hondje in ontvangst namen. Binkie was even eerder door twee vrouwen in een bos bij Amerongen aangetroffen. Terwijl storm Eunice over het land raasde, zat het beestje vastgebonden aan een boom.